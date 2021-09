14 settembre 2021 a

a

a

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Sono qui per ascoltare, sono convinta che sia importante confrontarci ed essere costruttivi, vogliamo tutti il bene per lo sport italiano". Sono le parole del sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, in merito alla proposta avanzata durante il Consiglio nazionale del Coni di istituzione di un ministero dello Sport.