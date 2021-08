14 agosto 2021 a

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - L'ex ministra Lucia Azzolina diventa preside di ruolo in Sicilia. Come confermano all'Adnkronos, la deputata del M5S accetterà l'incarico ma resterà in aspettativa per mandato parlamentare. Il contratto sarà firmato a fine agosto. Il Ministero dell'Istruzione ha reso pubbliche le future immissioni in ruolo, tra cui quella dell'ex ministra.