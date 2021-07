Festival: dal ddl Zan al Covid, torna Ponza D'Autore nel segno del 'Pandemonio'

20 luglio 2021 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Ancora una volta Ponza, ancora una volta D'autore. Torna anche quest'anno, per la sua tredicesima edizione dal titolo 'Pandemonio', la rassegna culturale ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi e promossa da VisVerbi, di Barbara Castorina e Valentina Fontana. Esponenti del Governo, giornalisti e imprenditori dialogheranno per cercare di mettere ordine nell'infodemia di cui siamo vittime negli ultimi anni, cercando di capire in quale direzione sta andando il nostro Paese.

Lo si farà, innanzitutto, affrontando i temi più di attualità quale il Ddl Zan di cui parleranno la senatrice del Pd Monica Cirinnà, l'attivista Paola Concia, Don Patrizio Coppola e l'onorevole di Forza Italia Andrea Ruggieri. Il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone farà il punto sulla Next Generation e le prospettive future dei Millennials tra reddito di cittadinanza e Ue. Di Covid, infine, parleranno l'infettivologo Matteo Bassetti e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Si parlerà di diritti, di politica, di economia, di innovazione, di virus. E si tornerà a farlo in presenza. Tutti gli incontri, che saranno comunque trasmessi in diretta sui profili social della rassegna, si svolgeranno nei suggestivi spazi del Grand Hotel Santa Domitilla, dove l'evento è nato nel 2008, e nella piazza principale di Ponza, la Caletta.