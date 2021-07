Omofobia: Renzi, 'non mi faccio dare lezioni di politica da Ferragnez'

16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Il problema non è Fedez ma a chi l'ha eletto punto di riferimento della sinistra, rinunciando alla vocazione riformista per inseguire i 5 Stelle. Solo Salvini ha cambiato idea più volte di Fedez. Io mi ricordo la sofferenza di Napolitano quando le piazze lo accusavano della trattativa stato mafia. Fedez che diceva? O vai a testimoniare o passi il testimone". Così Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro 'Controcorrente' a Forte dei Marmi.

"La diretta di Fedez andrebbe trasmessa a reti unificate. Diceva 'Renzi ce l'ha coi gay' e al povero Zan gli è toccato fare la parte di quello che mi difendeva. Una parte della sinistra ha smesso di avere delle idee e prende quelle che vanno di moda per inseguire gli influencer. Io rivendico il diritto di dire che il ddl Zan o si cambia o non passa, non mi faccio dare lezioni di politica da Chiara Ferragni”.