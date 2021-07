G20: Le Maire, 'un grande vertice, vicino accordo su rivoluzione fiscale'

10 luglio 2021 a

Venezia, 10 lug. - (Adnkronos) - Quello che si sta concludendo a Venezia "è stato un grande G20, fruttuoso: sono state prese decisioni e ora dobbiamo agire: siamo vicinissimi all'accordo sulla nuova architettura fiscale per il 21mo secolo". Lo ha spiegato il mnistro delle Finanze francese Bruno Le Maire, incontrando la stampa a margine del vertice Finanze di Venezia, che si è svolto "fra amici" e per il quale ha voluto ringraziare esplicitamente l'omologo italiano Daniele Franco.

Con questa intesa, ha spiegato, "voltiamo le spalle a un sistema di tassazione che si è rivelato un faillimento, inefficace, che non ci ha dato le risorse fiscali per finanziatre servizi pubblici e la lotta al riscaldamento climatico". Per Le Maire ora "si apre una nuova era che garantirà sicurezza, più giustizia ed equità".