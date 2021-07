Agricoltura: Salvini, 'occhio a chi usa ‘green' per fregarti'

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - L'emergenza cinghiali, che oggi ha portato agricoltori, allevatori e pastori nelle piazze italiane, “crea morti e problemi, quanti incidenti sta generando?". L'invasione di cinghiali "non è un fenomeno naturale, perché la natura prevede si tutelino gli equilibri. Noi cerchiamo di tradurre, in maniera furba, con un emendamento, un odg, insomma un qualche modo o altra via per dare una soluzione, fronteggiare il problema”. Così il leader della lega Matteo Salvini, intervenendo alla manifestazione in piazza Montecitorio organizzata da Coldiretti sull'emergenza cinghiali.

“Se uno semina ha diritto di raccogliere - va avanti - e il vostro e' un lavoro sacro. Stiamo lavorando anche in Europa affinché la cultura dell'ambientalismo non faccia fuori prosciutti, olio, i nostri prodotti dalle tavole per fare spazio a coca cola e patatine. Abbiamo capito che spesso chi usa la parola green lo fa per fregarti. Io adoro gli animali, ma se voglio tenere un animale mi tengo un cane, un gatto o un pesce rosso…. Il cinghiale in camera da letto certo non me lo metto”.