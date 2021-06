Milano: prime aziende arrivano a Mind, sono Astrazeneca, Bio4dreams e Rold

24 giugno 2021 a

a

a

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Arrivano le prime aziende a Mind, Milano Innovation District. Lendlease, gruppo attivo nelle infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, ha firmato i primi accordi vincolanti con Astrazeneca, Bio4dreams e Rold per la locazione di circa 5mila metri quadrati di spazi adibiti a uffici, laboratori e aree commerciali all'interno del Mind Village, l'area di Mind in cui sono in corso di riconversione gli edifici di Expo 2015 secondo principi di economia circolare. Gli accordi prevedono che entro la fine del 2021 le tre imprese locatarie si insedino negli spazi destinati ai loro progetti e alle loro sedi. Sono oltre 100 le aziende che ad oggi hanno manifestato interesse a portare a Mind progetti di innovazione, competenze, risorse, tecnologie e attività di ricerca e sviluppo.

Le tre aziende firmatarie sono Astrazeneca, attiva nel settore delle scienze della vita, Bio4dreams, primo incubatore italiano certificato e a capitale totalmente privato dedicato alle start up nelle life science e Rold, azienda attiva nella progettazione e produzione di componenti innovativi, soluzioni e piattaforme in ambito domestico, professionale e industriale.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare l'ingresso delle prime aziende a Mind", ha detto Andrea Ruckstuhl, a capo dell'Italia e dell'Europa continentale per Lendlease. "Ciascuna rappresenta un'eccellenza nel proprio settore di riferimento e contribuirà ad alimentare all'interno dell'area Mind l'ecosistema di innovazione di cui Lendlease è promotore insieme ad Arexpo e alle ancore pubbliche. Gli accordi siglati e quelli in pipeline in fase di definizione confermano l'attrattività di Mind, quale luogo ideale per la contaminazione delle idee e polo aggregante in Italia per l'innovazione nel settore delle scienze della vita e delle città del futuro e spazio fisico con performance ambientali ed energetiche all'avanguardia".