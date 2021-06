12 giugno 2021 a

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - La moglie del commesso 55enne morto all'ospedale San Carlo dopo essere stato accoltellato in auto questo pomeriggio a Milano è l'unica indiziata per l'omicidio dell'uomo. Al momento è in stato d'arresto e nel pomeriggio è stata condotta in Procura per essere interrogata.