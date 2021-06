Famiglia: consulenti lavoro su assegno unico, importi e destinatari norma ponte

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Labitalia) - In vigore dal 9 giugno il decreto-legge numero 79/2021 contenente 'Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori' che introduce una misura ponte che accompagnerà temporaneamente le famiglie, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, alla vera e propria entrata a regime dell'assegno universale e unico per ogni figlio, prevista a gennaio 2022.

Con l'approfondimento di oggi la Fondazione studi consulenti del lavoro fa il punto sulla nuova misura illustrando beneficiari, importi spettanti corrisposti per ciascun figlio minore in base alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica, decorrenza, erogazione e modalità per richiedere il sussidio in attesa delle regole che saranno fissate dall'Inps entro il prossimo 30 giugno.

Non mancano i chiarimenti sulle maggiorazioni previste per coloro che percepiscono gli assegni familiari e sulla cumulabilità con il reddito di cittadinanza. L'ultima parte del documento, infine, è dedicata ad alcune simulazioni effettuate dagli esperti relativamente agli importi spettanti in base alle diverse tipologie di beneficiari.