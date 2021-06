3M™ ed Eko confermano il lancio del nuovo stetoscopio digitale CORE di Littmann® in Europa

10 giugno 2021 a

Scienza, tecnologia e soluzioni complete per ridefinire le frontiere del possibile nel settore sanitario

MILANO, Italia, 10 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Man mano che il settore della sanità e dell''auscultazione continuano ad evolversi, l'introduzione della tecnologia digitale mira a soddisfarne le crescenti richieste. Per rispondere a queste mutevoli esigenze, 3M™ Littmann® Stethoscopes ed Eko hanno stretto una collaborazione che ha visto convergere la migliore tecnologia 3M Littmann applicata agli stetoscopi e le innovazioni digitali avanzate di Eko. Lo stetoscopio digitale CORE di 3M™ Littmann®, diventato rapidamente una scelta popolare tra i medici degli Stati Uniti negli ultimi sei mesi1, verrà lanciato anche in Italia.

Il nuovo stetoscopio digitale CORE di 3M™ Littmann® offre ai medici l'accesso alle opzioni di auscultazione analogica e digitale e può connettersi all'app software di Eko tramite Bluetooth. Lo stetoscopio CORE di Littmann offre ulteriori vantaggi:

"3M Littmann Stethoscopes è all'avanguardia nel campo dell'innovazione e della qualità dell'auscultazione, ed oggi presentiamo in Europa il nostro stetoscopio più avanzato" ha dichiarato Kristi Barnett, Senior Director di 3M Medical Devices. "Il nuovo stetoscopio digitale CORE di 3M Littmann combina l'acustica superiore dello stetoscopio Littmann Cardiology IV con la tecnologia digitale e il software di Eko per contribuire e migliorare le valutazioni di auscultazione dei medici".

La collaborazione tra 3M Littmann Stethoscopes ed Eko riunisce due aziende innovative che si concentrano sulla fornitura di soluzioni sanitarie complete per ottenere migliori risultati per i pazienti.

"Per i medici, l'auscultazione è un punto di accesso che consente di effettuare diagnosi critiche. Essere in grado di valutare con sicurezza i suoni di cuore e polmoni aiuta a garantire la migliore cura cardiaca e polmonare possibile" ha dichiarato Connor Landgraf, cofondatore e CEO di Eko. "La collaborazione con 3M Littmann Stethoscopes ci consente di integrare la potenza della nostra tecnologia di apprendimento automatico e digitale nello stetoscopio impiegato da milioni di medici in tutto il mondo, per contribuire all'esito per i pazienti e alla qualità delle cure in Europa. Combinando lo stetoscopio digitale CORE di 3M Littmann con la piattaforma software Eko i medici potranno portare le cure cardiopolmonari su un livello completamente nuovo".

Questa combinazione consente ad un operatore sanitario, che cura i pazienti nelle loro case o presso una struttura comunitaria, di accedere ad un supporto clinico all'avanguardia. Inoltre, potrà connettersi direttamente al consulente per le cure secondarie, riducendo la necessità per il paziente di effettuare spostamenti inutili negli ambienti ospedalieri tradizionali.

Nel mezzo di una pandemia globale e davanti alla necessità stringente di valutare e monitorare i pazienti affetti da COVID, questa soluzione può essere utilizzata come mezzo per salvaguardare gli operatori sanitari, fornendo al contempo i più elevati standard di cura.

La stessa funzione che consente lo streaming dei suoni dallo stetoscopio CORE di Littmann tramite l'app Eko ad una varietà di cuffie cablate e Bluetooth, può anche facilitare la comunicazione verso diversi modelli di apparecchi acustici, fornendo una soluzione a lungo attesa da molti operatori sanitari con difficoltà uditive.

Per ulteriori informazioni sullo stetoscopio CORE di 3M Littmann o su dove acquistare il prodotto, visitare il sito web: www.littmann.it/CORE. Per ulteriori informazioni sul software Eko, visitare ekohealth.com/platform.

1 Valutazione media del prodotto: 4,6 stelle su 5 su Amazon negli Stati Uniti (10 marzo 2021).

2 Amplificazione fino a 40x basata sul confronto tra l'ascolto analogico e l'ascolto amplificato assistito elettronicamente e con volume massimo alla frequenza di picco (125 Hz).

Informazioni su 3M

3M applica la scienza attuando modalità collaborative per migliorare la vita delle persone ogni giorno, mentre i nostri dipendenti si relazionano con i clienti di tutto il mondo. Ulteriori informazioni sulle soluzioni creative di 3M alle sfide globali sono disponibili sul sito web www.3M.com o su [email protected]@3MNews.

Informazioni su Eko

Eko, società specializzata in soluzioni sanitarie digitali cardiopolmonari, sta cambiando il modo in cui i medici rilevano e monitorano le malattie cardiache e respiratorie con l'impiego di sensori avanzati, software per pazienti e fornitori di cure e analisi basata sull'intelligenza artificiale. La sua piattaforma approvata dall'FDA è utilizzata da decine di migliaia di medici che curano milioni di pazienti in tutto il mondo, di persona e attraverso la teleassistenza. La società ha sede a Oakland, in California, con investimenti da parte di Highland Capital Partners, Questa Capital, Artis Ventures, NTTVC, Digital x Partners, Mayo Clinic, Sutter Health, ecc. Per maggiori informazioni visitare www.ekohealth.com.

