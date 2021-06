Libri: Premio Vallombrosa, Catozzella, Pace e Olianti nella terna dei finalisti

03 giugno 2021 a

Firenze, 3 giu. - (Adnkronos) - "E tu splendi" (Feltrinelli) di Giuseppe Catozzella, "Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita" (Einaudi) di Federico Pace e "Il coraggio di vivere. Oltre le paure che ci abitano" (Edizioni Messaggero Padova) di Simone Olianti sono i tre libri finalisti dell'edizione 2020/21 del Premio Letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve.

I volumi sono stati selezionati da un'apposita Commissione del Club fra una rosa di undici testi proposti da altrettante librerie indipendenti sul tema di questa edizione "L'altrove e la ricerca della felicità". Le librerie fiorentine che hanno segnalato i finalisti sono: Alzaia (Olianti), Libreria dei lettori (Catozzella), L'Orablu (Pace).

La premiazione con la proclamazione del vincitore avverrà sabato 5 giugno in una cornice insolita: il Resort di Villa Olmi a Bagno a Ripoli (Firenze), aperto per un pubblico ristretto e sulla piattaforma zoom. Una giuria composta da letterati e da persone della società civile conferirà un premio in denaro che i finalisti devolveranno a una onlus di loro scelta. Durante la manifestazione si esibirà il violinista Michael Stueve con il maestro Pietro Horvat su "La musica tra favola, regni esotici, sogni e nostalgia", con brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Ennio Morricone, Béla Bartók, Wiliam Bolkom, Paul Desmond.