Governo: Renzi, 'da Figliuolo a Belloni cambio di passo, Draghi è una benedizione'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Dove c'era Arcuri c'è Figliuolo e la campagna di vaccinazione è partita. Ci sarà da fare una commissione d'inchiesta sulla gestione Covid. C'era Bonafede e ora c'è Cartabia e i grandi dossier sulla giustizia stanno cambiando passo. C'è un cambio oggettivo della guardia in alcune istituzioni: il commissariamento di Anpal, la Belloni al posto di Vecchione. Ma la vera novità c'è Draghi al posto di Conte e con Draghi c'è un paese più credibile". Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai Uno.

"Credo che la presenza di Draghi sia una benedizione. Anche per i partiti. Qual è l'orizzonte per una sinistra socialdemocratica e quale per la destra?".