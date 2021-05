Renzi: "Incontro in autogrill? Conte non è caduto per intrighi"

03 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Incontro con lo 007 in autogrill? Matteo Renzi replica su Twitter alle anticipazioni lanciate da Report sui social sull'inchiesta, in onda questa sera, a firma di Giorgio Mottola e Danilo Procaccianti sul "misterioso incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini". "Messaggio agli inconsolabili - scrive il leader di Italia Viva -: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all'autogrill...). Semplicemente Draghi è meglio di Conte e l'Italia oggi è più credibile. Tutto qui, si chiama politica".

Intanto, però, il deputato di Iv Luciano Nobili ha presentato un'interrogazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. "Una presunta fattura da 45 mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio contro Renzi?", chiede il parlamentare, che continua: "Vogliamo vederci chiaro e capire se soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare informatori allo scopo di costruire servizi confezionati per danneggiare l'immagine di Renzi. Ci chiediamo con preoccupazione se la Rai compri informazioni con i soldi degli italiani per le sue trasmissioni di inchiesta“, spiega Nobili. "Si interroga il Ministro - si legge nel testo - per sapere: 1. se siano intercorsi rapporti economici nel mese di novembre 2020 fra la società Tarantula Luxembourg Sarl e la Rai TV e segnatamente se esista una fattura con oggetto Alitalia/Piaggio pagata dalla Rai a tale società per un totale di 45000 euro e nel caso chi l'abbia autorizzata. 2. Se la redazione di Report abbia mai avuto rapporti con il dottor Francesco Maria Tuccillo, ex collaboratore della Piaggio Aerospace, e se vi siano stati rapporti economici fra la società lussemburghese e il dottor Francesco Maria Tuccillo".

L'interrogazione fa riferimento ad alcuni servizi andati in onda: "In data 30 novembre 2020 la trasmissione tv Report, in onda su Rai 3, realizza un servizio dal titolo 'Allacciate le cinture', avente ad oggetto le vicende societarie di Alitalia e Piaggio Aerospace. Nella trasmissione si citano i rapporti del Governo Renzi con gli Emirati Arabi e una conferenza ad Abu Dhabi svolta successivamente dal Senatore Matteo Renzi. "Nella trasmissione si intervistano testimoni che paventano rapporti personali e di favore - compreso l'inesistente pagamento di un volo privato - fra il dottor Alberto Galassi, ex amministratore delegato e poi Presidente di Piaggio Aerospace, e l'entourage del Senatore Matteo Renzi".

"Il 2 febbraio 2021, i quotidiani Il Foglio, Il Giornale e Il Tempo accennano a presunte mail scambiate fra l'allora portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino e la Rai, aventi ad oggetto servizi che sarebbero stati confezionati al fine di danneggiare l'immagine del Senatore Matteo Renzi; il servizio in oggetto viene stranamente mandato in onda due volte, la seconda il giorno 28 febbraio 2021".

Pronta la replica del conduttore Sigfrido Ranucci su Twitter: "Le agenzie - si legge in un tweet dell'account ufficiale della trasmissione - hanno battuto una nota di Italia Viva nella quale si annuncia un'interrogazione parlamentare, dove si ipotizza che Report abbia pagato circa 45 mila euro, per realizzare un servizio contro il senatore Renzi. Report in 25 anni non ha mai pagato una fonte", spiega.