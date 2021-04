Scuola: sottosegretaria Floridia, 'fino al 90% di rimborso sui giornali, bandi fino a 30 aprile'

18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Fino al 30 aprile le scuole potranno usufruire di due bandi destinati a rimborsare le spese per l'acquisto di abbonamenti ai giornali quotidiani, ai periodici e alle riviste scientifiche e di settore", pubblicati dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia che aggiunge: "Il primo bando riguarda il contributo a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa, con il limite di 900 euro".

"Il secondo bando - prosegue - prevede un contributo sempre fino al 90 per cento della spesa, a favore delle istituzioni scolastiche che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa (Pof) rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado. In questo caso l'importo massimo rimborsabile è di 750 euro".

"Continuiamo a lavorare per supportare le scuole che offrono una didattica di qualità agli studenti, anche attraverso strumenti che, come questo, aiutano i nostri giovani a formarsi idee ed opinioni proprie sul mondo, a sviluppare un pensiero critico e gli strumenti necessari per partecipare ad un dibattito sano, da cittadini informati", conclude.