Scommettere senza denaro: le slot machine demo che proteggono dalla ludopatia

(Roma 13 aprile 2021) - Roma, 13/04/2021 – Le slot machine demo, fra le versioni più recenti del noto gioco che da decenni appassiona in molti, hanno un obiettivo completamente diverso da quello delle classiche slot machine. Pur essendo praticamente uguali alle tradizionali slot, che richiedono somme di denaro per giocare, con le slot demo non è richiesto denaro per avviare una partita e quindi non se ne può vincere.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: perché giocare se non ci sono premi in palio?

Perché le slot machine demo consentono di capire bene la logica del gioco e il metodo di funzionamento, senza spendere denaro, ma esercitandosi per essere più preparati e attenti quando poi si andrà a giocare con le slot che funzionano a denaro. Sono, quindi, molto utili nelle fasi iniziali di gioco, prima di lanciarsi in un casino fisico o online utilizzando soldi veri.

In quest'ottica, le slot machine gratis, svolgono un ruolo molto importante per prevenire il gioco d'azzardo e le sue forme patologiche, permettendo di continuare il divertimento di gioco, senza avere impatto sull'economia del singolo.

I simboli delle slot machines gratis

Conoscere i simboli delle slot è molto importante per riuscire a divertirsi giocando; in caso contrario, non sarebbe facile comprendere cosa accade mentre i rulli girano.

Tra i vari simboli, i più importanti sono:

• Scatter: con questo simbolo non è necessaria una combinazione in linea ma è sufficiente trovare tre scatter sul display. È un minigioco che consente di vincere premi cumulabili ai quali unire quelli vinti precedentemente

• Wild: si tratta del simbolo più noto, il più utilizzato nel completamento delle combinazioni. Praticamente è un jolly, in quanto, nel caso in cui si avessero due simboli in linea, il Wild renderebbe vincente la combinazione. In sintesi, la funzione del Wild è quella di sostituire tutti i simboli. Non potrà, però, rimpiazzare Bonus o Scatter

• Moltiplicatori: si tratta di simboli presenti soprattutto nelle slot machine più recenti, che sono in grado di moltiplicare la vincita fino a 300 volte. Le modalità di funzionamento variano da slot a slot

• Bonus: i simboli più graditi, in quanto consentono di ottenere premi che consistono in giri gratuiti o bonus game, in base al tipo di slot machine. Va però ricordato che il 90% delle slot ha un gioco bonus, per cui la vittoria concessa non è molto alta

• Respin: questo simbolo non è presente in tutte le slot: è un modo per incrementare eventuali vincite grazie al possesso di un respin gratis da usare in caso di combinazione non vincente

• Funzione Gamble: moltiplica le vittorie alla fine di ogni spin; basta scegliere il pulsante indicato con "rischia" o "gamble"

• Jackpot: rappresenta il premio più alto ed esiste in due tipi: statico e progressivo.

Come riconoscere le slot machine gratis

La slot gratuita è semplicemente dimostrativa e non richiede l'investimento di somme di denaro o la registrazione sul portale di gioco. Occorre fare attenzione a

Di solito è presente un pulsante che reca la dicitura "Gioca Gratis", "Prova" o "Demo": basta cliccare e provare la Demo preferita. La scelta di una slot in versione gratuita assicura lo stesso tipo di divertimento di una slot a pagamento. Non vincendo denaro, si parte da bilanci abbastanza alti, proprio per capire il funzionamento. Una volta terminato il budget, di solito basta ricaricare la pagina del sito e ricominciare.

Utilità delle slot machine gratis

Per quanto possano sembrare inutili, le slot gratis permettono agli utenti di divertirsi senza investire denaro. Inoltre, è possibile conoscere le regole e imparare il funzionamento in modo completamente gratuito. I casino online gratis offrono l'opportunità di provare diverse slot machine

Scegliere le slot AAMS/ADM

La sigla AAMS indicava l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sostituita oggi da ADM, ossia Agenzia Dogane e Monopoli. Le slot machine online AAMS/ADM sono le uniche legali in Italia ed è possibile trovarle su casino online sicuri, cioè con regolare licenza GAD (Gioco A Distanza), rilasciata dall'ADM esclusivamente ai siti di gioco online in possesso di particolari requisiti, relativi alla privacy, alla sicurezza e al gioco responsabile. Il numero di licenza è indicato sul sito insieme al simbolo AAMS e a quello di gioco responsabile. Le slot gratis AAMS/ADM possono essere provate tramite i demo usando denaro finto. Molto spesso i siti che ospitano le slot machine gratis, concedono alcuni bonus che consentono di utilizzare le slot attraverso i free spin, ovvero i giri gratuiti. Ecco perché è consigliabile approfittare di questa opportunità prima di decidere se aprire un conto e impiegare denaro vero.

Consigli utili al gioco delle slot machine

È sempre necessario approcciarsi al gioco con moderazione e senso di responsabilità, sia per quanto riguarda i turni di gioco, sia per le puntate, in caso di slot a pagamento. Le slot machine gratis svolgono un ruolo prevalentemente ludico, per consentire agli utenti di giocare senza incorrere in rischi di tipo economico o psicologico, prima di avvicinarsi alle slot a pagamento. In ogni caso giocare con prudenza e parsimonia rimane il consiglio migliore.

