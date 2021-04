Roma: l'ironia di Battista, 'Raggi scambia Nimes per Colosseo? Beh dai, però era simile!'**

12 aprile 2021 a

a

a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - La Raggi scambia l'arena di Nimes per il Colosseo? "Beh... però dai dico la verità, era simile, eh!". Maurizio Battista ironizza così con l'Adnkronos commentando la gaffe della sindaca Virginia Raggi che ha pubblicato un video promozionale di un trofeo di golf che si svolge a Roma dove come immagine iniziale, poi rimossa, figurava, al posto del Colosseo, l'arena francese di Nimes.

"A parte gli scherzi -spiega il comico romano- io l'ho notato perché mi mancava il Colle Oppio, ma una distrazione può anche capitare. Sicuramente il video non l'ha fatto lei, ma un po' più di attenzione in queste cose ci vuole. Ecco, possiamo dire che non c'ha i collaboratori più svegli del mondo". "Dopotutto -prosegue Battista- non serve Sgarbi o Indiana Jones, per identificare il Colosseo". Un consiglio per la sindaca: "La prossima volta, Virgì, controlla meglio: non le foto, ma il collaboratore, che sia almeno di Roma!". Il comico romano conclude poi con un'osservazione semiseria: "Certo, chi ha fatto il video in effetti potrebbe essere anche di Roma, perché molti romani non sono mai stati dentro il Colosseo".