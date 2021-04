Covid: Milano, bar chiuso e 18 clienti sanzionati a Lainate

10 aprile 2021 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - A Cormano (Milano), i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno denunciato per inosservanza delle disposizioni per evitare la diffusione di malattie infettive, un 48enne operaio, incensurato. L'uomo, controllato alla guida della propria auto, è risultato essere sottoposto ad isolamento domiciliare poiché positivo a tampone Covid-19, con il termine del provvedimento, disposto da Ats Milano, per lunedì 12 aprile.

Nello stesso pomeriggio, a Lainate, dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini, i militari sono intervenuti in un bar di via Roma, dove hanno constatato la presenza di numerosi clienti. In particolare, i carabinieri hanno notato, all'interno del dehors del bar, 18 ragazzi seduti ai tavoli intenti a conversare e a consumare bevande, nonostante la prevista chiusura imposta per la zona rossa. Tutti i presenti sono stati sanzionati e per il 38enne gestore è stata disposta la chiusura temporanea del locale per cinque giorni.