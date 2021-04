Libri: cancellata fiera in presenza, Bologna Children's Book Fair online

09 aprile 2021 a

Bologna, 9 apr. - (Adnkronos) - ancellati gli eventi in presenza della Bologna Children's Book Fair 2021, della Bologna Licensing Trade Fair 2021 e della prima edizione di Bologna BookPlus, previsti a Bologna dal 14 al 17 giugno. Lo annuncia "con grande rammarico" BolognaFiere, motivando l'annullamento a causa del persistere della pandemia da Covid.

In quelle stesse date il sito di Bcbf offrirà un programma completo di mostre di illustrazione, dalla Mostra Illustratori a "Il Bambino Spettatore", passando per "Distendere la mano a colorare: Dante nelle figure", conferenze digital, seminari e workshop online, presentazioni e annunci dei premi più attesi della Fiera, dal Bop - Bologna Prize Best Children's Publishers of the Year al BolognaRagazzi Award, con il nuovissimo BolognaRagazzi CrossMedia Award e la categoria speciale dedicata alla Poesia. E ancora, saranno online incontri e webinar della Bologna Licensing Trade Fair (Bltf) e l'attività digital di BolognaBook Plus (BbPlus), che offrirà grandi conferenze internazionali sui cambiamenti e le sfide che il mondo del libro sta vivendo, sui diritti, la traduzione e sul self-publishing.

Ad oggi, spiega un comunicato, "l'intera pianificazione era stata mantenuta ibrida, con un lavoro che manteneva centrali nella visione del programma fieristico le attività digitali". Il Bcbf Global Rights Exchange ad esempio - piattaforma online dedicata esclusivamente allo scambio internazionale di diritti e alla distribuzione e licensing di contenuti realizzata in collaborazione con PubMatch nel contesto di Aldus Up, progetto co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Creative Europe - lanciato lo scorso anno, è stato implementato con una nuova sezione dedicata al licensing e con numerose funzionalità per scoprire, comprare e vendere diritti 365 giorni l'anno.