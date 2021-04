Piemonte zona arancione, Cirio: "Fiduciosi, Rt sotto 1"

08 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Piemonte zona arancione dalla prossima settimana? "Siamo fiduciosi", dice il presidente della regione, Alberto Cirio, sottolineando che la stima dell'indice Rt è sotto 1 e che i contagi sono in calo, secondo i dati del pre report settimanale sull'andamento dell'epidemia da Covid 19.

''I dati del pre-report settimanale, che verrà validato domani dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, confermano un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica in Piemonte - sottolinea Cirio -. Il valore Rt è infatti sceso ulteriormente sotto l'1, attestandosi a 0.9 per l'Rt puntuale e a 0.88 per l'Rt medio. Si riduce il numero di nuovi casi segnalati e anche il numero di focolai attivi o nuovi. La pressione ospedaliera resta alta, ma in fase di stabilizzazione (59% l'occupazione dei posti di terapia intensiva e 67% l'occupazione dei posti letto ordinari)''.

''A conferma del quadro in sensibile miglioramento -aggiunge-, anche i dati trasmessi oggi a Roma dalla Regione Piemonte vedono l'incidenza scendere sotto il valore soglia di allerta di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Naturalmente il report deve essere validato entro domani dalla Cabina di regia nazionale, ma in base a questi parametri siamo fiduciosi che il Piemonte possa ritornare arancione già dalla prossima settimana. È fondamentale però che non venga meno la prudenza da parte di nessuno. Questi segni di miglioramento sono preziosi e vanno difesi con i nostri comportamenti. I vaccini, la prudenza e il rispetto delle regole sono le uniche vere armi per uscire da questa emergenza e poter finalmente ripartire”.