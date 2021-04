Covid: Rita Dalla Chiesa contro la Murgia, 'paura della divisa? Un consiglio, stia zitta'

08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "La 'signora' @michimurgia e' politicamente scorretta". Comincia così il duro post di Rita Dalla Chiesa nei confronti di Michela Murgia, dopo le discusse dichiarazioni della scrittrice riferite al generale Figliuolo e alla divisa che "spaventa". "Mi sono sentita colpita, ma non affondata", scrive la figlia del generale Dalla Chiesa, dopo la puntata di DiMartedi e le parole della scrittrice sarda sul Generale di Corpo d'Armata Figliuolo.

"Le fanno paura gli uomini in divisa? Non si sente sicura con loro? Le fanno venire in mente la dittatura? In un periodo in cui si sta facendo di tutto per portare il nostro Paese in sicurezza, posso solo commentare, da donna a donna, 'Stai Zitta'. Per fortuna la sinistra di oggi non si riconosce in quello che ha detto. Un consiglio, 'signora' Murgia. Se mai avesse bisogno di aiuto, stia zitta... e si astenga dal chiamare le forze dell'ordine. PS: Stai zitta e' il titolo del suo libro....", conclude la Dalla Chiesa.