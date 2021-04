Covid: Mazzeo, 'In Toscana in una settimana somministrate quasi 164mila dosi vaccino'

08 aprile 2021 a

Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - "Nell'ultima settimana abbiamo somministrato quasi 164mila dosi, siamo vicini alle 830mila dosi complessive. Abbiamo dimostrato che la macchina organizzativa della regione Toscana, fatta da medici infermieri, personale sanitario, volontari, è in grado di funzionare in maniera efficace, arrivando a somministrare 32mila dosi in un solo giorno". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"In Toscana siamo in grado di fare un milione di vaccini al mese, il dato di ieri lo dimostra. Ma ora non possiamo farlo, perché i vaccini non stanno più arrivando - precisa Mazzeo - Il fatto che gli Hub vaccinali oggi abbiano dovuto chiudere per mancanza di vaccini AstraZeneca è una notizia gravissima. Oggi non è tempo di polemiche ma di vaccini, per questo chiediamo al governo nazionale di sbloccare questa situazione perché altrimenti generiamo un livello crescente di sfiducia nelle cittadine e nei cittadini. L'obiettivo del governo di somministrare 500mila vaccini al giorno non può essere raggiunto in queste condizioni".

"Serve inoltre una chiarezza totale sull'utilizzo di AstraZeneca - sostiene Mazzeo - Il comitato tecnico scientifico nazionale deve dire con esattezza a chi può essere somministrato il vaccino Astrazeneca, non ci servono suggerimenti, ci servono misure chiare e perentorie non suscettibili di interpretazione, serve chiarezza per i cittadini e per le Istituzioni, tocca alla scienza assumersi la responsabilità di dire con chiarezza estrema a chi può essere somministrato il vaccino Astrazeneca".