Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - "Più uniti che mai, come la squadra che siamo sempre stati. Stasera il mio cuore sarà lì con voi ragazzi. In bocca al lupo a tutti! Daje Roma!". Così su Instagram il difensore giallorosso Marash Kumbulla carica i suoi compagni in vista della sfida di questa sera contro l'Ajax, in cui sarà assente per infortunio.