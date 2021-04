Calcio: Europa League, le formazioni di Ajax-Roma, giallorossi con Diawara e Dzeko

08 aprile 2021 a

Amsterdam, 8 apr. -(Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Ajax-Roma, in campo alle 21 all'Amsterdam Arena nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Fonseca schiera Dzeko in attacco dal 1' con alle sue spalle Pellegrini e Pedro. Veretout in campo a centrocampo con Diawara al suo fianco. Cristante al centro della difesa. Formazione tipo per ten Hag che in difesa schiera Tagliafico sulla sinistra. In attacco Tadic agirà da 'falso nove' con Neres e Antony ai suoi fianchi.