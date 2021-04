Roma: Calenda, 'Zingaretti serio, dice no a candidatura e io gli credo'**

08 aprile 2021 a

a

a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Nicola Zingaretti è una persona seria. Ha sempre negato di voler correre per fare il sindaco di Roma, e io gli credo". Lo dice il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda.

"Del resto si è dimesso da poche settimane da segretario del Pd per dedicarsi a tempo pieno al governo della regione. Sarebbe ben strano, e davvero poco serio, se ora si dimettesse anche da presidente della Regione, in una fase delicatissima della vaccinazione, per correre come sindaco. Anche per questo sono convinto che non lo farà".