Milano: finti rider consegnavano droga a domicilio, tre arresti

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Si fingevano rider e, anziché cibo, consegnavano droga a domicilio. La polizia locale di Milano ha arrestato tre persone, due uomini e una donna, tutti cittadini peruviani, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti li hanno trovati in possesso di oltre 4,4 chili di marijuana, 1,1 chili di hashish e 23 grammi di cocaina. La polizia locale ha fermato in via Porpora un finto rider, un 22enne, dopo che era entrato nel portone di un palazzo senza portare con sé nulla da consegnare.

Il giovane è stato trovato in possesso di una busta di plastica con all'interno 2 grammi di cocaina, 42 grammi di e 40 grammi di hashish. Il 22enne ha ammesso di dover rivendere la droga: su ogni busta erano riportati nomi e indirizzi delle persone che dovevano riceverla. Dallo stesso palazzo è uscito un altro rider, sorpreso con della marijuana.

All'interno di un appartamento dello stabile gli agenti hanno trovato una donna di 22 anni e la droga. Sono stati inoltre sequestrati tre bilancini di precisione, materiale di confezionamento e 1.500 euro in contanti.