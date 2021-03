Lombardia: Corecom presenta libro bianco su media e minori

31 marzo 2021 a

a

a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Il punto sulle diverse declinazioni assunte dalla media education in tempo di Coronavirus. E' il Libro bianco su media e minori, il volume curato dalla presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala, che rappresenta l'esito del percorso su questo argomento svolto dall'Istituto regionale in collaborazione con il Centro di ricerca Information Society Law del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano, nell'arco del 2020. “L'auspicio – ha dichiarato Sala - è che questo Libro Bianco possa costituire uno strumento sia conoscitivo che operativo per chi, a vario titolo, si occupi di media e minori. Per formatori e genitori, perché possano trovare in questa pubblicazione spunti e suggerimenti. Ma anche per i soggetti decisori delle istituzioni, perché possano avere a disposizione un quadro concentrato di conoscenze da cui trarre orientamenti e stimoli per iniziative legislative e amministrative, per diffondere un uso consapevole della tecnologia e delineare le caratteristiche del cittadino digitale”.

Il periodo della pandemia da Covid-19 e la conseguente imposizione della didattica a distanza alle scuole secondarie hanno evidenziato l'importanza della educazione digitale, segnalando l'urgenza di rilanciare il paradigma della media education soprattutto nel mondo della formazione. Come l'incremento dei casi di cyberbullismo (+68%), sexting (+70%), revenge porn (+40%), adescamento di minori on line (+50%) nei primi mesi del 2021.

Il testo, nato nei giorni del primo lockdown (febbraio 2020) e ultimato durante il secondo lockdown (novembre 2020) in piena operatività della Dad, tenta di analizzare le buone e le cattive pratiche nell'uso del digitale a scuola, coniugando riflessioni autorevoli a dati pratici raccolti nelle secondarie lombarde. Il risultato è una presa di consapevolezza dei ritardi strutturali e delle inerzie che ancora segnano la scuola, anche quella pur avanzata sul versante della integrazione del digitale come quella lombarda.