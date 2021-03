Rider: Deliverance Milano, 'grande giornata di lotta, non siamo schiavi'

26 marzo 2021 a

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Grande giornata di lotta oggi per noi rider del delivery food. In più di 20 città italiane si sono organizzate piazze ed iniziative all'insegna del protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dai territori per chiedere l'immediata riapertura della negoziazione con Assodelivery: restano da discutere il protocollo di prevenzione anti-Covid su salute e sicurezza e il core della contrattazione su tutele e diritti". Lo spiega in un post Deliverance Milano, il sindacato metropolitano dei rider.

"Quello che le rappresentanze dei lavoratori chiedono - sottolinea - è lo stralcio dell'accordo capestro siglato da Assodelivery e Ugl e l'applicazione di un contratto collettivo nazionale che riconosca piene tutele e tutti i diritti della subordinazione (paga oraria, ferie, malattia, tfr, permessi, congedi parentali) favorendo ricongiungimenti familiari e il rinnovo del permesso di soggiorno, abolendo schiavitù e sfruttamento".

Insieme ai rider della rete nazionale Rider X i Diritti, sono scesi in piazza e hanno incrociato le braccia in occasione del "No Delivery Day" anche gli operatori dello spettacolo, i facchini della Logistica, gli autisti del tpl e i lavoratori della scuola, " per una data dal sapore del tutto speciale, ricorrendo oggi l'anniversario de La Comune di Parigi, possiamo dire che nel nostro piccolo si è fatta la storia. Ora aspettiamo di dare l'ultimo assalto al cielo verso la liberazione dall'algoritmo". Secondo Deliverance, "il tempo delle attese è finito, le piattaforme sono avvisate: devono regolamentare il settore, non c'è più tempo da perdere. Lo dicono le strade, lo dicono le piazze. Lo dicono i tribunali, lo dice la legge. Lo dice la gente, lavoratori e consumatori. Lo dice il popolo che oggi ha scioperato. Non siamo schiavi, siamo lavoratori".