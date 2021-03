22 marzo 2021 a

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Se il senatore #Morra, presidente Antimafia, ha usato il ruolo per ottenere corsie preferenziali per i familiari e chiamato in causa pure la scorta, ha commesso un grave errore. Tutti aspettano il proprio turno e sopportano anche le inefficienze. Chiarisca e, nel caso, si scusi". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, deputato di Iv.