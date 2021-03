Open Arms: ong, 'domani saremo a Palermo, andare avanti nell'accertamento della verità'

19 marzo 2021 a

a

a

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - "Domani il Gup Iannelli ascolterà i legali delle parti presenti e valuterà due ulteriori richieste di costituzione di parte civile, quella della Ong Emergency e quella del Comune di Barcellona, prima di decidere se andare a dibattimento e proseguire dunque con il processo. Domani saremo a Palermo e attenderemo di conoscere le decisioni del Gup augurandoci, come sempre, che si pronunci per andare avanti nell'accertamento della verità su una vicenda divenuta ormai emblematica delle violazioni e degli abusi di cui i governi europei si sono resi responsabili in questi ultimi e difficili anni". Lo dice l'ong Open Arms alla vigilia della nuova udienza preliminare che vede imputato l'ex ministro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.

"Ancora oggi il Mediterraneo centrale, con le sue morti, i naufragi, le omissioni di soccorso, i respingimenti, gli accordi con paesi illiberali e non sicuri, rappresenta la pagina più buia e vergognosa di un'Europa assente - dice Open Arms -La decisione di proseguire nel dibattimento sarebbe un primo importante passo per ridare voce e dignità a tutti gli uomini, le donne, i bambini e le bambine che ogni giorno rischiano la vita per raggiungere le nostre democrazie, quelle che credono possano garantire loro diritti e pace e che invece chiudono le loro frontiere e derogano ai principi che le costituiscono".