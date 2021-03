Papa: Sbarra, 'grazie per 8 anni straordinari di Pontificato'

13 marzo 2021 a

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Auguri dalla Cisl a Papa Francesco e grazie per questi otto anni straordinari di Pontificato. La sua parola illuminata è un punto di riferimento costante per quanti nel mondo si battono per la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la lotta alle diseguaglianze, il rispetto della persona umana". Lo scrive su Facebook il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione dell'anniversario per l'ottavo anno di Pontificato di Papa Francesco.