Calcio: Verona ko con Krunic e Dalot, il Milan a -3 dalla vetta (2)

(Adnkronos) - Al 5' della ripresa raddoppia la squadra di Pioli con un gol straordinario di Dalot, che non poteva sostituire meglio Theo Hernandez. Rete fantastica di destro a incrociare dopo aver ricevuto palla da Saelemaekers. Juric prova a correre ai ripari inserendo Salcedo e Bessa per Zaccagni e Barak al 9' e poco dopo Ilic e Dimarco per Veloso e Gunter ma i cambi non sortiscono l'effetto sperato con i veneti che non riescono a impegnare la retroguardia avversaria.

Per registrare un'altra occasione bisogna aspettare il 32' con un colpo di testa di Ceccherini su cross di Dimarco che termina a lato. Rimane però l'unica e il Milan può festeggiare il ritorno alla vittoria.