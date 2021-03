Covid: Ema avvia valutazione vaccino Sputnik V

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato una revisione continua del vaccino russo anti-Covid lo Sputnik V (Gam-Covid-Vac). Il richiedente dell'Ue per questo medicinale è R-Pharm Germany GmbH. Lo comunica l'Ema, affermando che 'la decisione del Chmp di avviare la revisione a rotazione si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici negli adulti. Questi studi indicano che lo Sputnik V innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il coronavirus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere dal Covid-19'.

L'Ema - prosegue la nota -valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione continua proseguirà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per la domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio".