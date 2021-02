Droga: in operazione Milano 37 arresti, coinvolti italiani e albanesi

23 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Sono 37 le ordinanze di custodia cautelare eseguite questa mattina dalla polizia, su richiesta del Procuratore aggiunto di Milano, Alessandra Dolci, e del sostituto Procuratore, Bruna Albertini. In carcere sono andate 36 persone, solo una agli arresti domiciliari. La nazionalità degli arrestati è per lo più italiana e albanese: sono tutti ritenuti a vario titolo partecipi o comunque collegati a due associazioni per delinquere finalizzate al traffico internazionale e nazionale di stupefacenti.