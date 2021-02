Rep. Congo: nobel pace Mukwege, 'inorridito da assassino Attanasio, perdiamo grande amico'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Inorridito per l'assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio e dei suoi collaboratori. Condoglianze alle loro famiglie. Lavoravamo per la promozione della pace. La Rdc perde un grande amico. Né questo crimine, né nessun altro, dovrebbe rimanere impunito. Stop alla violenza e all'impunità nella Rdc". Ad affermarlo in un tweet è Denis Mukwege, premio nobel per la Pace nel 2018.

Il ginecologo e pastore protestante, che è diventato il massimo esporto mondiale nella cura di danni fisici interni causati da stupro, è conosciuto come 'il medico che ripara le donne'. Nel 2014 è stato insignito dal Parlamento europeo con il premio Sakharov per la libertà di pensiero.