22 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Attentato in Congo, morti in un attacco l'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Dolore per la perdita di due servitori dello Stato. Solidarietà al corpo diplomatico e all'Arma dei Carabinieri. Condoglianze alle famiglie delle vittime”. Lo scrive su Twitter il senatore Ricardo Merlo, presidente del Maie e già sottosegretario agli Esteri.