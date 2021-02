Rep.Congo: domani carabinieri Ros a Kinshasa per indagini

22 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Un gruppo di investigatori del Ros, si recherà domani a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo su delega della Procura di Roma, per prendere parte alle indagini, insieme con gli investigatori locali, sull'attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale in cui sono rimasti uccisi l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, oltre all'autista. A piazzale Clodio si attende quindi una prima informativa in merito a quanto accaduto.