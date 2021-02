Sanremo: Pd, 'vertici Rai fanno tifo per concorrenza?'**

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Affidare la conduzione di una serata del Festival di Sanremo ad una giornalista della concorrenza è un affronto alle risorse interne del servizio pubblico, a tantissime brave professioniste che da sempre lavorano per la Rai con grande impegno, professionalità e riscontro in termini di qualità e di ascolti televisivi". Così il vice capogruppo del Pd alla Camera e membro della commissione di Vigilanza Rai Michele Bordo.

"Ormai i vertici Rai, a partire dall'Ad Salini, dopo aver lasciato scorrazzare in azienda gli agenti, sembra abbiano abdicato al proprio ruolo in difesa del servizio pubblico, che è di tutti gli italiani, facendo il tifo per la concorrenza".