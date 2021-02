Rai: Cda dà via libera ad offerta per mondiali di calcio**

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il Cda Rai, a quanto apprende l'Adnkronos, oggi ha dato il via libera per la presentazione di un'offerta alla Fifa per la ventiduesima edizione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar.

Oggi, inoltre, nel corso del consiglio di amministrazione è stato audito Marco Giudici, responsabile di Rai Italia, che ha evidenziato alcune criticità e la necessità di rilancio della struttura il cui canale viene visto attualmente, fra gli altri Paesi, in America, in Africa Sub Sahariana, in Asia e in Australia.