Vela: Devoti, 'Luna Rossa superiore, se continua così finalmente il sogno della Coppa America'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Finora Luna Rossa e il team si sono dimostrati nettamente superiori: se continua così finalmente coroniamo il sogno di batterci per la Coppa America, e vedo che ci sono tutte le premesse". Luca Devoti, il più forte finnista italiano, argento a Sydney 2000 e portabandiera per l'Italia in quell'occasione, argento mondiale e oro e due argenti europei, commenta con l'Adnkronos lo stato di grazia raggiunto dal team italiano in Nuova Zelanda contro quello inglese, che dopo il flop nelle World Series si è ripresentata in acqua apparendo imbattibile fino a questa finale di Prada Cup che dovrà indicare lo sfidante dei neozelandesi.

Luna Rossa "è davanti in maniera convincente, siamo riusciti ad arrivare a questa finale pronti, con le vele giuste, allenamento giusto, e concentrazione giusta: tutto al top. E non è tanto il doppio timoniere -sottolinea- a fornire la chiave della superiorità che hanno dimostrato finora, quanto l'avere un tattico, finalmente scelto, come Sibello che sta rispondendo alla grande alla chiamata". Il tutto, dice, si traduce in "uno spettacolo estremamente affascinante, anche per me che sono un tradizionalista: è il 'nostro' sport, fatto in maniera più moderna".