Bruno Editore pubblica Andrea De Sisti, Professione Networker: il Bestseller su come avere successo nel Network Marketing

09 febbraio 2021 a

a

a

(Milano, 09.02.2021) - Secondo le statistiche pubblicate dalla WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations), il Network Marketing sta rapidamente crescendo al ritmo dell'11% annuo in Italia. I prodotti che vanno per la maggiore attraverso questo canale di distribuzione sono quelli alimentari/nutrizionali, seguiti da quelli cosmetici. Per tutte quelle persone che hanno sempre visto in questo settore un'opportunità di guadagno ma non sanno da che parte iniziare, esce oggi il libro di Andrea De Sisti “PROFESSIONE NETWORKER. Tecniche e Strategie Pratiche Per Avviare Un'Attività Da 0 a 100 Nel Network Marketing Con il Web” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori tutti i segreti che i grandi professionisti di questo settore usano quotidianamente per avere successo nel lungo periodo.

“Nelle pagine che compongono questo libro ho racchiuso la stessa esperienza trentennale che mi ha portato ad avere successo in questo settore, partendo da zero” afferma Andrea De Sisti, autore del libro. “Al suo interno ho voluto condividere informazioni strategiche di assoluta rilevanza che permetteranno al lettore di realizzare i propri obiettivi personali attraverso questo potentissimo strumento di business, che è per l'appunto il Network Marketing”.

Secondo De Sisti, attorno al network ruotano da sempre falsi miti che non fanno altro che minare la credibilità di questo business. La verità è che invece offre tantissime opportunità, come dimostrano i tanti casi di successo sia a livello nazionale che a livello internazionale. Selezionare la giusta azienda di network è il primo passo da fare per partire con il piede giusto. Altro elemento importante, su cui l'autore pone particolare attenzione, è l'uso di internet. Per “scalare” questo business è infatti fondamentale aumentare progressivamente la propria squadra di distributori. Obiettivo questo che può essere raggiunto solo ed esclusivamente grazie ad una corretta strategia di lead generation attraverso il web, come spiega all'interno del manuale.

“Con il suo libro, l'autore ha voluto donare al Network Marketing una veste nuova. Poche persone conoscono questo modello di business nella sua interezza. Per questo motivo viene spesso percepito nel modo sbagliato” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “La verità è che rappresenta invece un'ottima opportunità per tutti coloro che vogliono realizzare la propria libertà finanziaria. Per farlo è tuttavia necessaria una guida strategica che accompagni il lettore alla scoperta dei segreti per raggiungere il successo in questa attività”.

“Nella scelta di questa casa editrice, ha avuto una grande importanza la sua indiscussa capacità di marketing per veicolare il libro nel miglior modo possibile” conclude l'autore. “Era già molto tempo che volevo scrivere un manuale su questo argomento. Quando sono venuto a conoscenza della Bruno Editore sono rimasto affascinato dal servizio offerto, oltre che dalla professionalità, puntualità e competenze del suo team editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3ouFmYM

Andrea De Sisti nasce a Roma il 28/08/1970. Inizia la sua carriera di Networker nel 1994 distinguendosi subito per le sue capacità comunicative e di leadership. Nel 1995 è già al vertice di un gruppo di distributori operanti nell'industria del Network Marketing. In seguito, si prospetta come imprenditore del settore, con risultati inizialmente eclatanti, preludio però di un fallimento burrascoso. L'esperienza fallimentare dona ad Andrea De Sisti una grande consapevolezza, punto di partenza per una nuova e folgorante rinascita. Da quel momento concentra le proprie energie negli studi e nei corsi formativi legati alla crescita personale e comunicativa, approfondisce la PNL, l'Analisi transazionale e le Neuroscienze. Appassionato sostenitore delle potenzialità umane, aiuta oggi venditori e manager nell'acquisizione delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi, partendo dalle esperienze personali così da poterne semplificare l'apprendimento. Sito web: www.andreadesisti.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog & Press: www.giacomobruno.it - www.brunoeditore.it