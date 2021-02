Coronavirus: Giani, 'Chiusi zona rossa perché riscontrati 3 casi variante brasiliana'**

06 febbraio 2021 a

Firenze, 6 feb. - (Adnkronos) - "Ho dovuto affrontare mio malgrado il fatto di istituire la zona rossa a Chiusi, che è uno dei 273 comuni della Toscana. Mi sono sentito con il sindaco, Juri Bettolini, vi era stata a Chiusi negli ultimi giorni un'escalation di contagi di coronavirus preoccupante. Abbiamo chiesto l'esame genomico di alcuni dei virus di coloro che erano risultati positivi e abbiamo riscontrato che almeno in tre persone è presente, probabilmente portata dall'Umbria con cui Chiusi confina, la variante detta brasiliana o sudafricana. Quindi, una situazione di estrema delicatezza per il contagio perché sappiamo che è più difficile contrastare queste varianti del virus e hanno un livello di diffusione più accentuato". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta Facebook, per spiegare le ragioni per cui il comune della provincia di Siena sarà da domani in zona rossa per una settimana mentre il resto della regione rimane in zona gialla.