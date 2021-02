Libro Palamara: boom per 'Il Sistema', 165mila copie in 9 giorni (è già alla sesta ristampa)

04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Un vero e proprio successo che, a pochi giorni dalla pubblicazione, ha già ottenuto una risposta notevole da parte dei lettori. ‘Il Sistema' (Rizzoli), il libro in cui Luca Palamara, radiato dall'ordine giudiziario nell'ottobre 2020, racconta la ‘sua verità' incalzato dalle domande del direttore de ‘Il Giornale' Alessandro Sallusti, è diventato un caso non solo politico ma anche editoriale. Il volume, infatti, in libreria dal 26 gennaio, ha già fatto il pieno di vendite e di ristampe.

"'Il Sistema' di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, sta registrando un vero e proprio boom di vendite - dice all'AdnKronos Filippo Guglielmone, direttore generale operativo delle case editrici del gruppo Mondadori- "Rizzoli ha pubblicato il libro martedì 26 gennaio: dal giorno dell'uscita è stabilmente nei primi posti nelle classifiche dei libri più venduti, ristampando 6 edizioni in un settimana per un totale di 165.000 copie".

Nel saggio, sollecitato da Sallusti, Palamara racconta in che cosa consista il 'Sistema' che condizionerebbe la magistratura e la politica. "Tutti quelli – colleghi magistrati, importanti leader politici e uomini delle istituzioni molti dei quali tuttora al loro posto – che hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo", spiega l'ex magistrato che aggiunge: "Io non voglio portarmi segreti nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla c'entrano”.