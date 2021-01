31 gennaio 2021 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Renzi contro la revoca ai Benetton: un motivo in più per tenerlo fuori dal governo". Così Alessandro Di Battista su Facebook, rilanciando un proprio articolo del 22 gennaio pubblicato su Tpi, in cui attaccava frontalmente Matteo Renzi e gli esponenti a lui più vicini partendo dal dossier Autostrade.