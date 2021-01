theBreathTrasporti e Public Places sicuri con il tessuto che neutralizza batteri e virus come i Coronavirus

20 gennaio 2021 a

(Milano, 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2021 - Nasce da Anemotech, PMI innovativa Made in Italy, il materiale tessile certificato capace di assorbire le sostanze inquinanti presenti nell'aria neutralizzando i batteri e da oggi anche la carica virale fino al 98,7%, entro due ore dall'entrata in contatto con il materiale.

Non è fantascienza, è il presente.

Dall'attività di ricerca e sviluppo di Anemotech, PMI innovativa italiana dal respiro internazionale che sviluppa tecnologie per migliorare la qualità della vita, nasce theBreath, il primo tessuto in grado di assorbire le polveri sottili nocive presenti nell'aria e disaggregarle, reintroducendo in circolo aria pulita, per garantire un ambiente sano e sicuro.

Da oggi, nella nuova rivoluzionaria versione virucida certificata ISO 18184:2019, svolge anche un'attività antivirale (tra cui per i coronavirus), neutralizzando in 2 ore fino al 98,75% della carica virale.

Una tecnologia per tutti e mai così attuale come oggi: una vera rivoluzione per mezzi di trasporto pubblici e privati, scuole, negozi, centri commerciali ed uffici, workspace, ambulanze, ambienti ospedalieri e luoghi ad alta densità di frequentazione.

theBreath risponde alle esigenze della società contemporanea: secondo i dati di Global Market Insight si mostra in forte crescita il mercato dei tessuti antimicrobici e antivirali che varrà entro il 2026 oltre 20,5 miliardi secondo la sempre più confermata convinzione che anche quando il Covid-19 sarà debellato, la sensibilità dei consumatori a livello globale verso la tutela della propria saluta resterà alta. Non mancano infatti considerazioni su eventuali epidemie future che potrebbero essere causate da germi multiresistenti a cui è bene quindi non farsi trovare impreparati, facendo tesoro dell'esperienza che il mondo sta vivendo e affrontando oggi.

Molteplici sono infatti le applicazioni di questo prodotto che grazie alla membrana esterna avvolgente e filtrante che lo compone realizzata in tessuto 100% poliestere e arricchita di molecole attive, garantiscono l'uccisione di virus e batteri: una struttura tessile a “sandwich” formata da due strati di tessuto stampabile, antibatterico e antimuffa tra i quali è posta una cartuccia carbonica che adsorbe, trattiene e disgrega le molecole inquinanti e i cattivi odori a cui oggi si aggiunge la specifica di antivirale ad ampio raggio, tra cui per i coronavirus.

Gli ambiti applicativi di una soluzione tecnologica innovativa come theBreath® sono molteplici, rendendolo prezioso alleato della società moderna. Dalle affissioni pubblicitarie, all'arredo urbano o ancora nei cantieri lungo le strade delle città per l'impiego in outdoor; dall'interno di abitazioni private o di mezzi di trasporto come autobus e treni fino a luoghi pubblici come uffici ospedali e scuole per le applicazioni indoor che garantiscono la salubrità degli ambienti.

L'obiettivo è unico: la lotta all'inquinamento domestico e atmosferico prodotto da auto, riscaldamento ed emissioni industriali e oggi, nella versione virucida, anche alla diffusione di pericolosi virus.

Con theBreath, sono già stati realizzati importanti interventi di arredo urbano e maxi-affissioni in posizioni strategiche di città come Milano, Roma e Londra, Madrid, Parigi, tantissime della Germania, Seoul e il principato di Monaco e collaborazioni per la personalizzazione di flotte di ambulanze che oggi possono avvalersi di questo innovativo alleato antibatterico e virucida. Sono inoltre già molteplici le aziende e organizzazioni – ne sono un esempio Arval, Engie, Banca Generali, Pirelli, Terna, Enel… – che hanno aggiunto all'interno dei loro spazi, agli arredi e ai prodotti, la valenza di agenti purificatori e antivirali generando benefici per le persone.

Anemotech è oggi presente in UK, Spagna, Francia, Germania, Sud Corea, India con contatti commerciali in tutta Europa, UAE, APAC e USA.

Per ulteriori informazioni: www.thebreath.it

Anemotech S.r.l. è una PMI innovativa italiana parte del Gruppo Ecoprogram, interprete da più di trent'anni dei settori dell'automotive e delle facility aziendali.

Società nata con l'obiettivo di sviluppare tecnologie capaci di migliorare la qualità della vita e favorire un ambiente più sano, Anemotech rappresenta un vero e proprio rivoluzionario sistema per la riduzione dell'inquinamento dell'aria nelle grosse città, negli ambienti interni, ma non solo.

Gli speciali teli Anemotech, costituiti da una fibra adsorbente a carboni attivi, protetta in entrambi i lati da un tessuto tridimensionale, se opportunamente installati nei centri urbani e nelle reti stradali ad alta percorrenza, negli edifici ad uso pubblico e privato, sono in grado di diminuire i valori dei precursori delle polveri sottili (particolato secondario).