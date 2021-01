Coronavirus: Fontana, 'se da Governo risposta pronti a cambiare idea su ricorso'**

18 gennaio 2021 a

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - "E' stata fatta una richiesta di sospensione della zona rossa, a cui non è stata data risposta dal Governo. Mi rendo conto che adesso la situazione è complicata. Ma nel caso in cui il Governo dovesse darci una risposta siamo pronti a cambiare idea sul ricorso". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della richiesta di una 'sospensione' della zona rossa in Lombardia, in attesa di valutare dati nuovi, richiesta partita dalla vicepresidente Letizia Moratti.