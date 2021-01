Camera: Question time con Lamorgese e Azzolina

13 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 13 gennaio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a sospendere le cosiddette «riammissioni informali» di migranti verso la Slovenia (Palazzotto – LeU); sull'ipotesi di superamento della dicitura «padre» e «madre» sulle carte di identità dei minori (Lollobrigida – FdI). La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire in maniera tempestiva ed in sicurezza la riapertura delle scuole, anche attraverso una campagna vaccinale straordinaria a favore del personale scolastico (Toccafondi – IV); sulla ripresa dell'attività scolastica, con particolare riferimento all'adozione di adeguate misure di sicurezza e di prevenzione dei contagi (Sasso – Lega); sulle misure a favore degli studenti per colmare il divario formativo e rimediare ad eventuali disagi causati dal prolungamento della didattica a distanza in relazione all'emergenza sanitaria (Vacca – M5S).

Ancora, sulla rilevazione delle perdite di apprendimento connesse al prolungamento della didattica a distanza e sull'eventuale previsione di un recupero formativo o del prolungamento dell'anno scolastico (Piccoli Nardelli – PD); sulle modalità compensative della didattica a distanza, con particolare riferimento a percorsi di recupero e alla prosecuzione fino al mese di luglio dell'anno scolastico (Aprea – FI); sulle iniziative volte a riaprire in sicurezza gli istituti scolastici o ad implementare la didattica a distanza in modo da evitare divari formativi tra gli studenti (Rospi – Misto-Pp-Ap-Psi).