Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Sicuramente Draghi gode della mia grande fiducia ed è una persona apprezzata e stimata a livello nazionale e internazionale, ma non sarei per tirarlo in una discussione che al momento è concentrata sul merito delle questioni e non sui nomi". Lo dice Teresa Bellanova al Tg4.