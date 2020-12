Libia: Conte, 'dialogo con Haftar sempre aperto, nessuna condizione se non andare lì'

23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Abbiamo sempre avuto un canale di dialogo con Haftar, diretto. Io l'ho ricevuto a offensiva militare avvenuta, a gennaio, più volte in passato l'ho ricevuto a palazzo Chigi". Lo ha detto Giuseppe Conte a proposito della liberazione dei pescatori tenuti in ostaggio in Libia.

"Un canale di dialogo l'abbiamo avuto sempre, quando si è concretizzata la possibilità che con una visita venisse firmato il decreto di rilascio degli ostaggi ho preso un aereo senza pensarci, le polemiche lasciamole da parte -ha spiegato il premier-. Non abbiamo accettato nessuna altra condizione che andare lì e veder firmare il decreto di liberazione davanti ai miei occhi".