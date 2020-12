21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Ho dovuto fare delle rinunce per la notte di Natale, non può venire mia mamma che rimarrà da sola e questa cosa mi sta pesando molto, come non poter vedere i nonni di Ginevra che sono a Milano. Vedrò mia mamma il 25". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai.