Foltina Plus: come funziona la nuova lozione anticaduta per capelli

(Roma 21 dicembre 2020) - Roma, 21/12/2020 - Nella classifica mondiale dei Paesi con il più alto numero di uomini con problemi di calvizie e caduta dei capelli, l'Italia si colloca al settimo posto: un risultato decisamente poco gratificante.

La colpa è sì della genetica, ma non è l'unica o la colpevole assoluta, in questi casi. Infatti, vi sono altre concause come lo stress, i lavaggi sempre più frequenti, l'uso di prodotti aggressivi per la detersione e/o lo styling, nonché il fattore ormonale che non sono affatto da sottovalutare.

Per fortuna, la scienza ci propone soluzioni sempre più performanti per prevenire e contrastare questa situazione, rimedi sia per i capelli miniaturizzati, che per le calvizie già avanzate.

Una di questa, appena arrivata da poco sul mercato, è Foltina Plus, una lozione per capelli con ingredienti naturali ma efficaci che promette risultati interessanti contro il diradamento, se usata con la giusta frequenza ed adottando uno stile di vita più corretto e meno stressante.

Foltina Plus cosa funziona e cosa è

Foltina Plus funziona grazie alla sua composizione tutta al naturale con arginina, serenoa repens e fieno greco. Questi tre principi attivi vanno a stimolare i bulbi capillari, ripristinando l'equilibrio follicolare e rigenerando completamente il capello, favorendone la crescita.

L'arginina è una molecola che garantisce un maggior afflusso di sangue, dilatando i vasi sanguigni, condizione importantissima per stimolare i bulbi capillari in sofferenza o dormienti. Allo stesso modo, è capace di alimentare il rilascio dell'ormone della crescita.

La serenoa repens, invece, consente di ridurre l'enzima alfa-4-reduttasi, colpevole di causare la trasformazione del testosterone in DHT, che come sappiamo è l'ormone che provoca la caduta dei capelli nei soggetti maschili e, in parte, anche in quelli femminili.

Il terzo principio attivo, il fieno greco, è capace di stimolare la crescita di nuovi capelli grazie all'alta presenza di fitoestrogeni contenuti.

Proprio la sua formulazione naturale ne consente l'utilizzo a chiunque, in quanto siamo davanti ad un prodotto privo di controindicazioni, facile da usare anche grazie alla flacone spray che ne semplifica l'uso topico.

Foltina per i capelli la si usa in maniera molto agevole, spruzzando direttamente sull'area interessata dal diradamento e massaggiando fino al completo assorbimento.

Calvizie, un problema anche per l'autostima

In un contesto attuale così attento e vittima dell'estetica, la calvizia rappresenta un problema anche per l'autostima. Ciò non vuol dire che ci si sente da meno perché non si può sfoggiare l'ultimo taglio trendy visto sui social. Molto più semplicemente, non ci si sente più attraenti, ma al contrario precocemente invecchiati rispetto agli altri ragazzi o uomini della propria età.

Si tratta di un disagio psicologico importante da prendere in considerazione, specie se i capelli si cominciano a perdere in giovane età o comunque in una fase della propria vita dove non si è esattamente pronti a mettere da parte la propria virilità ed il proprio fascino estetico.

E tale problematica è amplificata ancor più se parliamo della caduta dei capelli per una donna, ed è facile immaginare le difficoltà psicologiche da affrontare nel momento in cui si perde un simbolo iconico della femminilità.

Di fatto, dal piano personale, questa situazione può avere delle conseguenze anche a livello sociale, poiché l'insicurezza del proprio aspetto, unita alla preoccupazione di sembrare più vecchi, può spingere ad isolarsi e non partecipare alla normale vita sociale con ripercussioni personali, lavorative ed affettive anche molto complesse da gestire.

